Regione: riunione del Consiglio, gli argomenti di cui si parla - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 14 giugno dalle ore 10 alle ore 14

(Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sui problemi di accessibilità per i disabili visivi e motori ai nuovi cassonetti per raccolta differenziata installati in Val Bisagno.

Interrogazione 104 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’implementazione delle vasche di approvvigionamento idrico.

Interrogazione 601 (Giovanni Battista Pastorino): Sullo scolmatore sul Bisagno – messa in sicurezza e tutela dei lavoratori.

Interrogazione 608 (Giovanni Battista Pastorino): Sui 2.000 minori disabiliì ancora senza cure pubbliche.

Interrogazione 609 (Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessio Piana): Sul recepimento misure decreto legge n. 24/2022 in materia di medici di medicina generale.

Interrogazione 610 (Claudio Muzio): Sui lavori di ammodernamento degli ascensori presenti all’interno della stazione ferroviaria di Sestri Levante.

Interrogazione 612 (Stefano Balleari): Sul servizio di elisoccorso ligure.

Interrogazione 613 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul fabbisogno di operatori socio sanitari (OSS) in ASL 5.

Interrogazione 614 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle visite presso la Casa di riposo San Giuseppe di Bordighera.

Interrogazione 615 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla carenza di personale presso l’Ospedale pediatrico Gaslini.

Interrogazione 616 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sugli interventi attuati presso la colonia dei cinghiali del Bisagno nell’ambito del cosiddetto Piano di contenimento della peste suina africana.

Interrogazione 617 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sullo stato dei lavori presso l’acquedotto nel tratto tra Diano Marina e San Bartolomeo.

Interrogazione 618 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul rinnovo convenzioni con Associazioni e Federazioni donatori di sangue.

Interrogazione 619 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sulle segnalazioni pervenute da cittadini del quartiere di case popolari di Bragarina alla Spezia.

Interrogazione 620 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sui manifesti relativi al Tour sanità di Regione Liguria.

Interrogazione 621 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul trasferimento del personale all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini ex articolo 27 bis della legge regionale n. 41/2006.

Interrogazione 106 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla modalità di utilizzo risorse per abbattimento liste.

Interrogazione 107 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla convenzione Asl 2 e Policlinico San Martino-IRCCS Dipartimento Neuroscienze e Neuroriabilitazione.

Interpellanza 64 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla mancata erogazione di fondi alluvionali al comune di Ventimiglia.

Interpellanza 65 (Mabel Riolfo, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Sui fondi alluvionali per il comune di Ventimiglia.