Regione: il calendario delle Commissioni - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

lunedì 13 giugno 2022, alle ore 10

ordine del giorno:

1) Disegno di legge 109: Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale).

Sul disegno di legge si svolgerà l’audizione del presidente di A.N.C.I. e del sindaco di Pisa, quale delegato nazionale A.N.C.I. per la polizia locale.

2) Disegno di legge 123: Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024” e altre disposizioni di adeguamento.

***

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

lunedì 13 giugno 2022, alle ore 14.30

ordine del giorno:

1) Approfondimento in merito alle procedure di donazione di organi e relative problematiche, tra cui la mancanza di un protocollo che consenta l’espianto di organi “a cuore aperto”.

Sull’argomento si svolgeranno le audizioni dei direttori generali di A.Li.Sa., delle ASL liguri, dell’Ospedale policlinico San Martino e degli Ospedali Galliera.

2) Approfondimento in merito alla mancata stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori

assunti con contratti diversi nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Sull’argomento si svolgeranno le audizioni dei direttori generali di A.Li.Sa, delle ASL liguri, dell’ospedale Policlinico San Martino e degli Ospedali Galliera, Segretari regionali – Comparto sanità di CGIL CISL e UIL, Coordinatore M.I.G.E.P. (Federazione nazionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie)).

***

3° e 4° Commissione

Commissione ristretta per l’esame preliminare delle proposte di legge n. 83 e n. 89

martedì 14 giugno 2022, alle ore 14.30

ordine del giorno:

1) Proposta di legge 83 (Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Riduzione del divario retributivo di genere (Modifiche alla legge 1 agosto 2008, n. 26 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria.)

2) Proposta di legge 89 (Mabel Riolfo, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne.

***

6° Commissione: antimafia

martedì 14 giugno 2022, alle ore 16

ordine del giorno:

1) Proposta di legge 121 (Roberto Centi): Interventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni e aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche

alla legge regionale n. 7 del 5 marzo 2012 (Iniziative regionali per la prevenzione del

crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità).

Illustrazione della proposta di legge

2) Programmazione lavori pe esprimere il parere preventivo sul disegno di legge n. 109: “Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi

regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e 1 agosto 2008, n. 31

(Disciplina in materia di polizia locale)”.

***

4° Commissione: territorio e ambiente

giovedì 16 giugno 2022, alle ore 11

ordine del giorno:

Proposta di deliberazione 49: Legge regionale n.18/1999 relativamente all’approvazione della proposta di aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2021-2026, con Piano di monitoraggio e Dichiarazione di sintesi. Illustrazione.

***

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

giovedì 16 giugno 2022 – alle ore 15 argomenti:

Approfondimento con l’Assessore allo Sviluppo economico in merito all’attivazione del tavolo di crisi di Sanac S.p.A. in amministrazione straordinaria. Seguiranno le audizioni dei rappresentanti della RSU Sanac S.p.A., e dei rappresentanti sindacali della provincia di Savona di FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC, dei Commissari straordinari di Sanac e del direttore generale Sanac S.p.A. in amministrazione straordinaria.