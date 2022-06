Recco: cimitero centrale, conclusi importanti interventi di manutenzione - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Sono terminati presso il cimitero centrale di Recco gli interventi di manutenzione straordinaria, con risanamento e impermeabilizzazione della copertura dell’angolo di un corpo di loculi che presentava un consistente distacco di materiale mettendo a rischio l’incolumità dei visitatori.

“Prosegue l’impegno di questa Amministrazione comunale nel portare a termine opere pubbliche utili per la città. Per quanto riguarda i cimiteri questo è solo il primo lotto degli interventi previsti – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – per restituire decoro al luogo e, soprattutto, la necessaria sicurezza ai visitatori. Ringraziamo il consigliere delegato al settore, Nanni Capurro, per il continuo e costante lavoro dedicato ai cimiteri cittadini”.

I lavori rientrano in un tranche di investimenti per le opere pubbliche di circa 20mila euro, su progetto del settore Manutenzione del Comune di Recco.

Le foto mostrano il corpo loculi del cimitero prima e dopo l’intervento di ristrutturazione