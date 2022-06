RASSEGNA STAMPA Elezioni, in attesa del responso delle urne - LevanteNews

Oggi, lunedì 13 giugno auguri a Antonio. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: Nessuno può dare quel che non ha”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Elezioni: “A Chiavari affluenza al 48% in aumento rispetto a 5 anni fa” (ma la Prefettura indica un dato al ribasso rispetto al precedente 54,55% ndr). “Referendum, tanti astenuti, ma per il comune ci siano (ovvio ndr): “Candidati mattinieri e infaticabili nonostante la canicola e lo stress”; “Attesa a Cicagna per l’esito della sfida a due, record di affluenza (ma a picco rispetto le precedenti amministrative ndr).

Sestri Levante: auto a fuoco in autostrada. Sestri Levante: l’Andersen tra funamboli, magia e musica. Chiavari: Sant’Antonio, oggi la festa, giovedì il Corpus Domini. Chiavari: Sestri si aggiudica la prima prova del Palio marinaro.

Santa Margherita Ligure: a San Lorenzo tre motociclisti feriti.

Recco sgomenta ricorda Franco Deidda, 62 anni (assassinato da un’amica poi suicida ndr). Recco: Beatrice Venezi dirige la Filarmonica Italiana.

