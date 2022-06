Monterosso: Molo dei Pescatori, i lavori svolti dalla nave “Hopper Dredger” - LevanteNews

Dal comune di Monterosso su Facebook

È una nave “Hopper Dredger” dotata di draga a tramoggia, quella che sta svolgendo i lavori presso il Molo dei Pescatori. La testata del molo verrà allungata di oltre una decina di metri, lo scopo è quello di garantire una ulteriore protezione all’abitato in caso di mare in tempesta. In questo modo, il molo concorrerà a bloccare le correnti che si spingono verso la spiaggia da levante.

Si tratta di un intervento importante, collegato al ripascimento della spiaggia Tragagià e all’ampliamento della sua diga di protezione; abbassata di livello per questioni paesaggistiche, verrà allungata e allargata. Questo con il preciso obiettivo di andare ad intercettare e rompere le correnti che arrivano lato Vernazza e si insinuano tra il promontorio di Punta Corone e il faraglione. Una condizione che ha creato l’erosione della spiaggia del centro storico.

Visto l’avvio della stagione balneare, il cantiere verrà sospeso per riprendere però a fine stagione. In tempo per garantire la sicurezza prima dell’inizio dell’autunno. Questi interventi sono possibili grazie ad un finanziamento della protezione civile regionale di circa 900 mila euro.