Lavagna: domani "Una camminata per salvare una vita" - LevanteNews

Da Fabrizio De Longis

Si terrà domani, martedì 14 giugno 2022 a Lavagna, l’iniziativa “Una camminata per salvare una vita”. Appuntamento alle ore 19 al Parco Tigullio.

Beneficenza e salute insieme. Domani, nel contesto del Parco Tigullio, si terrà l’iniziativa “Una camminata per salvare una vita”. Chi avrà piacere potrà partecipare a questa iniziativa praticando una camminata metabolica per migliorare la propria salute, guidato dalle trainer Daniela Mihai e Federica Pappapietro. Il costo è di 15 euro a persona e l’intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa per allestire un’ambulanza.

“Si tratta di un’occasione per allenare corpo e mente ma anche il cuore – spiegano le.organizzatrici -. Da un lato sarà possibile allenarsi e stare bene fisicamente e con la propria mente, dall’altro fare del bene a tutti. Il ricavato, infatti, sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore da istallare su un’ambulanza della Croce Rossa”.

“Chi volesse partecipare può venire al Parco Tigullio alle 19 con vestiti sportivi, una bottiglietta d’acqua e un asciugamano. Gli forniremo noi le cuffie e la musica.”

Per informazioni e prenotazioni Cell. 3533167443