Ginnastica Estetica/ Partenza con il botto per la Pro Recco Gym Club Asd - LevanteNews

Dalla Pro Recco Gym

Sabato 11/6 nella sede ufficiale della società recchelina, si sono conclusi gli “OpenSaturDays”appuntamenti pre-apertura ufficiale, destinati ai più piccoli: da Gennaio a Giugno la Pro Recco ha organizzato un sabato al mese per far conoscere la Ginnastica Estetica di Gruppo (disciplina che in tutto il panorama regionale, viene insegnata unicamente nella sua scuola) e il progetto di crescita “OLTRE ALLA GINNASTICA”.

Durante queste giornate sono stati proposti temi attuali, argomenti didattici, spunti di riflessione, che sono stati poi sviluppati con i bambini, sia in chiave ginnica, che attraverso laboratori.

Grande successo di adesioni, che dimostrano, soprattutto dopo questi lunghi anni di pandemia, la necessità di stare insieme, per imparare, muoversi, e soprattutto divertirsi.

Durante la serata, la prima squadra Pro Recco Gym Club, ha dato vita ad un vero e proprio spettacolo, seguibile su piattaforma Zoom.

“The beginning”, il titolo della dimostrazione.

Una voce narrante ha accompagnato le esibizioni delle ginnaste, e ha permesso, a chi si è collegato, di rivivere questi primi 6 mesi di attività della società bianco celeste.

Mesi già ricchi di successi, in quanto Elisa Chiappalone, Alice Bacigalupo, Myrea Minervini, Lisamaria Brignole, Michelle Minervini, Giulia Manfrè e Tailon Hoxha sono già campionesse italiane categoria Senior Start Up di ginnastica estetica, dopo aver dominato l’intero campionato.

Prossimo appuntamento per le ragazze di Recco: I torneo Internazionale – decennale di ginnastica estetica in Italia, organizzato dalla FISAC, questo weekend a Sanremo.

Su convocazione della responsabile, la squadra esordirà ufficialmente nella massima categoria, quella internazionale.