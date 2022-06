Cogorno: senso unico alternato per 90 giorni sulla provinciale 33 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno

Dal 14 giugno lavori tra via Coduri e corso Risorgimento: previste modifiche alla viabilità

Dal prossimo martedì 14 giugno i lavori di mitigazione del rischio idraulico presso la Strada provinciale 33 di San Salvatore di Cogorno, all’altezza dell’intersezione tra corso Risorgimento e via Divisione Coduri.

Ad annunciare l’inizio degli interventi, che dureranno circa 90 giorni, il Comune di Cogorno. Possibili i disagi che si riverseranno sul traffico veicolare per la presenza del cantiere mobile e del conseguente restringimento della carreggiata.

Per ridurre al massimo i disagi, il Sindaco di Cogorno Gino Garibaldi, la Direzione lavoro ed il Comando di Polizia Locale hanno previsto alcune modifiche alla viabilità.

Sarà realizzato infatti un senso unico alternato di marcia con il posizionamento di un impianto semaforico in corso Risorgimento, con durata della luce semaforica gestita con tempi di accensione programmati in base all’intensità dei flussi di traffico rilevati in tempo reale, nelle due direzioni di marcia. Inoltre sarà interdetta l’immissione dei veicoli in uscita da San Salvatore di Cogorno.

L’amministrazione comunale di Cogorno, in concerto con le altre amministrazioni comunali ed altri enti interessati, continuerà il confronto per ridurre i disagi per gli inevitabili lavori di messa in sicurezza e trovare vie alternative per regolare i flussi di traffico.