Una rondine non fa primavera. Così il primo seggio scrutinato a Chiavari, quello di Ri, non fa testo. Segna comunque un indizio: Federico Messuti ha ottenuto 188 voti; Mirko Bettoli 41 e Silvia Garibaldi 44. Come a dire che la sfida per il secondo posto è tra Garibaldi e Bettoli.