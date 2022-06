Chiavari: "Popoli in movimento", mostra di Francesco Malavolta - LevanteNews

Dall’Associazione “Tigullio per i diritti”

Popoli in movimento

“Accogliere è accudire”

Francesco Malavolta: a Wylab un racconto per immagini

I popoli sono in cammino da sempre. Il nomadismo è stata una delle prime attività umane. Nasce da esigenze disparate: legate alla caccia, alla pastorizia, alla ricerca di acqua e di lavoro, alla fuga dalla fame e dai conflitti.

I cambiamenti climatici, la desertificazione di aree sempre più vaste del pianeta e il neocolonialismo delle potenze globali all’origine di tanti conflitti armati sono tra le cause principali dei più recenti fenomeni migratori.

Fenomeni che non siamo culturalmente attrezzati a fronteggiare e che (come tutte le cose che non comprendiamo) ci spaventano.

Francesco Malavolta, fotogiornalista originario di Corigliano Calabro, ma palermitano d’adozione, ha cercato di capire. E di documentare. Lo ha fatto (e continua a farlo) trasformando la sua macchina fotografica in uno strumento di impegno civile e di denuncia, documentando i flussi migratori (e i drammi che li accompagnano) in un reportage senza confini che lo ha portato a testimoniare la tragedia dei profughi di tutte le latitudini del mondo.

Da sabato 18 giugno, 30 delle sue opere più significative saranno esposte, per una settimana, nella galleria di Wylab, l’incubatore di startup che ha sede a Chiavari in via Davide Gagliardo 7. “Popoli in movimento” è il titolo della mostra promossa in occasione della Giornata del Rifugiato dall’associazione “Verità e giustizia: il Tigullio per i diritti” con il patrocinio di Wylab, dei Comuni di Camogli, Chiavari, Sestri Levante e con la collaborazione di una fitta rete di associazioni del territorio: le sezioni Anpi di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante, Il Bandolo, Cisda Tigullio, Futura Lavagna, Cgil Tigullio Golfo Paradiso, Il Sentiero di Arianna, Presidio Nicholas Green Libera, 6000Sardine del Tigullio, Zucchero Amaro.

La mostra sarà inaugurata sabato 18 giugno alle ore 20.30 nella galleria di Wylab e sarà visitabile fino al 26 giugno dalle 10 alle 19. Sabato sera, subito dopo il taglio del nastro, Francesco Malavolta racconterà le foto in rassegna e il senso del suo lavoro e del suo impegno in un dialogo con Roberto Pettinaroli, responsabile edizione Levante del “Secolo XIX” e con Fabiana Martini, giornalista di Articolo 21, già vicesindaca di Trieste, esperta di migranti e tematiche sociali.

La partecipazione alla serata è aperta a tutti.

Francesco Malavolta

locandina