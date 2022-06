Dalla pagina Facebook di Amt

Si informa che martedì 14 giugno le corse delle linee 868 e 828 delle ore 10.45, 12.30 e 13.45, in partenza dal capolinea di Chiavari, transiteranno per via San Pier di Canne e Rostio, a seguito della chiusura di via Miramare all’altezza della chiesa di San Bartolomeo di Leivi.