Chiavari: "Il fallimento dei referendum e l'attesa per le Comunali" - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo Pd in Regione Liguria

Ciao,

“Il tempo che passa non raffreddi il nostro dolore e la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Per favore non abituiamoci a questa tragica realtà”. Sono parole di Papa Francesco, all’Angelus di ieri: un monito che deve continuare ad essere presente nella nostra quotidianità, dove l’attenzione e la preoccupazione sulla guerra tendono a scemare, in momenti che si stanno rivelando ancora più drammatici, sia per la recrudescenza dell’offensiva russa, sia per l’avvitarsi della crisi del grano, per la quale non pare si stia arrivando a soluzioni efficaci.

In tutto questo c’è il dibattito italiano sulla guerra e in particolare il comportamento di Salvini. Vi ricordate la missione di pace in Russia, che aveva annunciato pochi giorni fa, mettendo in imbarazzo Governo e Parlamento? La notizia di queste ore è che il viaggio in Russia, Paese verso il quale abbiamo emesso sanzioni pesantissime per il suo status di Stato aggressore, fosse stato pagato dall’Ambasciata Russa.

In poche parole, il segretario nazionale di un partito va – a spese dall’ambasciata – a trattenere rapporti diplomatici con un Paese verso il quale siamo in una situazione di crisi diplomatica conclamata, senza che l’opinione pubblica, e anche gli stessi esponenti del partito di Salvini, provino un minimo di imbarazzo. La vicenda è grave sia per i rapporti ambigui della Lega con Putin, sia per la continua perdita di credibilità internazionale a cui si sottopone il nostro Governo.

LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA: I REFERENDUM E LA SCONFITTA DI SALVINI .

E non è la sola vicenda grave che ha colpito Salvini in queste ore. Alle 23 di ieri si sono chiusi i seggi e quando riceverete questa newsletter sarà completato lo spoglio dei referendum sulla giustizia. Quesiti a cui hanno partecipato circa il 15% degli elettori.

Personalmente sono andato a votare – perché il voto è un dovere civico – e ho votato No a tutti i quesiti, nei primi tre casi per ragioni di merito (i quesiti non potevano intervenire come si meritava su una disciplina, e il rischio era quello di fare più danni), negli ultimi due perché la complessità e la tecnicalità della materia non poteva essere sottoposta a un quesito referendario, a mio avviso, ma inserita in una riforma di sistema.

Fatta questa necessaria premessa, i punti sono due: il primo è il fallimento del referendum sulla giustizia, che considero comunque un occasione persa per affrontare una riforma del sistema con una discussione seria e approfondita. Il secondo, più politico, è il fallimento di Salvini, che ha deciso da più di un anno, di caricare su questi referendum un portato di aspettative e di attivazione che si sono rivelate un disastro su tutta la linea. Regioni che hanno deliberato la richiesta di referendum, raccolte firme, campagne. Tutto miseramente fallito.

E a rischiare di subire un colpo ancora più forte è la credibilità dell’istituto referendario, utilizzato in maniera spuria, ma con scarsi risultati: penso sia venuto il momento di aggiornarne i confini e le potenzialità e – aggiungo – di modificarne il sistema del quorum per consentire una vera e reale discussione sul tema in oggetto.

AMMINISTRATIVE, TRA ASTENSIONISMO E ATTESA DEI RISULTATI – Nel momento in cui vi scrivo questa newsletter sono chiusi i seggi per le amministrative ma non è ancora avvenuto lo spoglio (sarà lunedì pomeriggio). Motivo per cui le valutazioni sulle elezioni sono assolutamente parziali e in attesa dei risultati finali e delle proiezioni, non sugli exit poll.

Ma voglio partire da un po’ più lontano, per tenere insieme un primo commento. Assieme alle amministrative, poco distante da noi si votava per il primo turno delle elezioni legislative francesi, che vede l’affermazione della nuova coalizione Ecologista e sociale di Mélenchon, ma soprattutto segna un dato di grande astensionismo, pari al 52% degli aventi diritto.

Un dato simile, ad una prima lettura, a quello delle elezioni amministrative in Italia, con Comuni che eleggono il sindaco con meno della metà degli aventi diritto e con un tasso di disaffezione che sta diventando insostenibile. E penso molto più acuito dalla crisi e dalla pandemia, come se gli spazi di associazione e di partecipazione siano sempre più considerati secondari nella vita di tutti i giorni. Una crisi di democrazia e una apatia democratica che dovrebbe far riflettere.

L’ho fatta lunga, in attesa dei risultati delle elezioni amministrative che commenteremo nei prossimi giorni: ma il primo dato che emerge è questo, il superamento, in molte realtà, del fatto che a scegliere chi governerà sia, ormai strutturalmente, meno della metà delle persone che avrebbero diritto a decidere e che la maggioranza dei cittadini si senta o sia esclusa dai meccanismi di decisione e di confronto.

DAL CONSIGLIO REGIONALE. L’OPPOSIZIONE SALVA 100 MILIONI DI INVESTIMENTI IN LIGURIA. Come vi avevo già anticipato nella scorsa settimana, il Consiglio Regionale era stato convocato d’urgenza per l’approvazione di una pratica, proposta dalla maggioranza di fretta e furia, per consentire la costituzione dal notaio di una società, di cui Regione fa parte, per la gestione dei fondi PNRR – oltre 100 milioni di euro – destinati all’innovazione.

Martedì scorso ci siamo riuniti per l’approvazione del documento d’urgenza. In poche parole l’adesione di Regione Liguria alla nuova società doveva entrare in vigore il giorno dopo l’approvazione, di modo da consentire la firma dal notaio e la costituzione della nuova società.

Per approvare una legge d’urgenza il Consiglio Regionale ha bisogno di un quorum strutturale di 16 voti, non solo la maggioranza dei presenti in aula. In mancanza di questa urgenza, la legge sarebbe entrata in vigore 15 giorni dopo l’approvazione in aula, oltre il tempo limite per la costituzione della nuova società che gestisce gli oltre 100 milioni di euro dei fondi PNRR destinati all’ecosistema dell’innovazione.

Ecco, di fronte a questa situazione di grande difficoltà, con il rischio di perdere i finanziamenti, la maggioranza di centrodestra – che ha ben 19 consiglieri, martedì scorso era in 15, senza i numeri necessari a poter far passare il provvedimento d’urgenza e garantire i finanziamenti.

Dopo l’incapacità a gestire le pratiche, anche quelle di garantire che queste poi abbiano i numeri per passare.

Quando ho fatto notare che la maggioranza non aveva i numeri per sostenere l’urgenza della pratica, chiedendo una sospensione del Consiglio, sono pure stato attaccato, così come molti miei colleghi di minoranza.

Dopo alcuni momenti concitati di discussione, la pratica è passata solo grazie ai voti della minoranza, che ha salvato gli investimenti del PNRR in Liguria dall’incapacità di Toti e della sua maggioranza.

UNA FOTO, UN COMMENTO. Undici giugno 1984, moriva Enrico Berlinguer. Nelle celebrazioni del centenario della nascita del Segretario Nazionale del PCI, ripropongo questa foto di Luigi Ghirri, a mio avviso una delle più belle.

IL CANALE TELEGRAM. Qui vi lascio il link al mio canale Telegram, assicuro pochi messaggi al giorno di aggiornamento della politica regionale e la privacy di chi vorrà iscriversi.