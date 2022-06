Chiavari: Federico Messuti in testa agli altri candidati - LevanteNews

C’è grande attesa per la conclusione degli scrutini: un dato emerge chiarissimo, ed è la vittoria del candidato Federico Messuti che alle ore 18 è molto vicino a quel 50,o1% che eviterebbe il ballottaggio. L’avvocato Antonio Segalerba, presidente uscente del Consiglio Comunale, si dichiara soddisfatto per il risultato ottenuto, pur con le difficoltà incontrate avendo dovuto escludere un assessore e non essendo riusciti, a suo parere, a far comprendere a tutti il valore delle opere iniziate.

Al momento l’unica domanda riguarda l’altro candidato per un eventuale ballottaggio perché sono tre coloro che si contendono il secondo posto sul filo di lana: Mirko Bettoli, Silvia Garibaldi e Giovanni Giardini.

Davanti al point di Messuti in corso Garibaldi si leggono i dati per conoscere il risultato finale.