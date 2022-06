Chiavari: chi è il pilota che ha individuato l'elicottero precipitato con 7 morti - LevanteNews

Tragedia del Monte Cusna sul versante romagnolo dell’Appennino Tosco-Emiliano. Un elicottero Agusta, in mezzo ad un improvviso e imprevisto temporale, è precipitato dopo essere finito in una zona di vortici e in mezzo alle nuvole. Ha tentato di scollinare ma non ce l’ha fatta. Nel filmato di un passeggero sono ripresi i momenti che hanno preceduto lo schianto.

A bordo quattro imprenditori turchi, due albanesi e il pilota padovano. Le ricerche sono durate tre giorni. Dopo la segnalazione di un ciclista belga è stato un pilota di Chiavari, Giuseppe Muscaridola, 52 anni, ad individuare da bordo dell’elicottero che pilotava la zona impervia e interamente ricoperta di alberi dove il velivolo è preciptato. Lo ha capito da alcuni rami bruciati ed ha indirizzato le squadre che operavano a terra.

Muscaridola lavora nella Protezione civile nazionale. Stava effettuando le ricerche per conto della Regione Toscana con il Soccorso alpino. Una grande passione per il volo fin da ragazzo, a vent’anni vince una borsa di studio e prende il brevetto all’aeroporto di Albenga.

Il fratello Angelo spiega: “Giuseppe, sposato e separato è papà di due ragazzi. Pilota da anni è spesso impegnato in tutta Italia in operazioni di soccorso anche rischiose che porta a termine con successo. In questa occasione sperava fortemente di poter aiutare i passeggeri dell’elicottero disperso, in particolare il collega che era alla guida. Purtroppo non c’era più nulla da fare”.

Giuseppe Muscaridola, nato alla Spezia ma da sempre residente a Chiavari come il fratello racconta: “Si trattava di un caso delicato perché a bordo c’erano imprenditori stranieri. L’elicottero è stato inghiottito dagli alberi. Tuttavia l’attrito ha bruciato alcuni rami; e ciò ha fornito un’intuizione giusta perché dal cielo era praticamente impossibile vedere la carcassa e i resti dell’elicottero. I soccorritori a terra, compreso il magistrato, hanno dovuto calarsi con tecniche alpinistiche fino al relitto. L’impatto al suolo ha provocato un incendio, poi spento dalla stessa pioggia del temporale. I sei passeggeri e il pilota erano carbonizzati. Intatto un filmato che ha aiutato a ricostruire la tragedia”.

Il pilota chiavarese è sempre impegnato dove c’è un’emergenza: incendi boschivi, località isolate, ricerche in mare dove è più facile individuare rispetto alla montagna perché qualcosa riemerge sempre. “In Liguria ho operato più volte nel caso di paesi isolati – dice Angelo Muscaridola – a volte per portare il mangime ad animali isolati, privi di ogni risorsa”.

