Chiavari: al ballottaggio Messuti (48,5%) e Bettoli 16%) - LevanteNews

A Chiavari alle 20,50 mancano i risultati di una sola sezione una sola sezione e si può scrivere che al ballottaggio, tra due domeniche, duelleranno Federico Messuti (48,5%) e Mirko Bettoli (16%). I presunti grandi strateghi, gli pseudo sondaggi, le tattiche non sono servite a nulla. Giorni fa Antonio Segalerba si diceva convinto del risultato uscito dalle urne questa sera, spiegando i motivi dei consensi ottenuti da Bettoli, immerso nel terzo settore, per cui si è mosso anche Letta e per cui ha probabilmente lavorato molto anche la segretaria regionale del Pd Valentina Ghio.

Forse se fossero rimasti uniti i partiti del centro destra avrebbero ottenuto addirittura più voti della somma dei consensi ottenuti da Silvia Garibaldi e Giovanni Giardini; e sarebbero forse riusciti ad andare al ballottaggio; ma la vicenda dei partiti del centro destra ricorda la canzone di Gino Paoli “Eravamo quattro amici al bar”.

Il fattore su cui riflettere è la scarsa affluenza alle urne (e in genere al ballottaggio è sempre minore). Su chi cercheranno di far confluire i propri voti i candidati esclusi dal ballottaggio ha poca importanza: la gente vota come crede. E comunque sarà difficile che gli elettori di Fratelli d’Ittalia esprimano il loro voto a Bettoli.

Di seguito voti e percentuali dei sei candidati:

Federico Messuti: 5.813 pari al 48,54%

Mirko Bettoli: 2.018 pari al 16,85%

Silvia Garibaldi: 1.893, pari al 15,81%

Giovanni Giardini: 1.678 pari al 14,01%

Davide Grillo: 336 pari al 2,81%

Luigi Lanata 237 pari al 1,98%