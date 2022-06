Camogli: "Antenati - the grave party" di e con Marco Paolini - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

L’Ufficio Cultura e Turismo organizza e invita cittadini e ospiti sabato 25 giugno al Teatro Sociale per un evento imperdibile: Marco Paolini porta in scena il suo spettacolo Antenati – the grave party.

Si tratta di un monologo legato al progetto La Fabbrica del Mondo, che ripercorre l’evoluzione della nostra specie attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nonni, con le 4.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni. Dentro il genoma di ogni individuo ci sono tracce, informazioni in codice di tutti coloro che lo hanno preceduto. I temi di fondo di Antenati sono l’evoluzione e l’ecologia, ma in chiave epico-comica: i fatti e i problemi del presente si legano ai problemi del passato, difficoltà e pericoli attraversati dai nostri antenati in 200.000 anni. Nella finzione del teatro, si ricostruiscono i fili dei legami che permettono di organizzare una riunione di famiglia: tutti i nonni della storia sono chiamati a dar consiglio sul futuro della nostra specie a rischio di estinzione per catastrofici mutamenti climatici di origine antropica. Il narratore sa di essere la causa dei suoi mali e si espone al consiglio ma anche al giudizio della specie.

Aspettando il Festival della Comunicazione che lo ha visto tra i protagonisti nelle scorse edizioni e dopo la sua recente partecipazione al fortunato “Festival Govi”, torna a Camogli l’attore, autore e regista Marco Paolini, confermando il suo speciale legame con Camogli.

Artista da sempre impegnato in tematiche politiche e sociali, Marco Paolini è noto per il suo modo di fare teatro: una narrazione attenta e incalzante che tiene viva l’attenzione dello spettatore, catturando e coinvolgendo le sue emozioni.

Lo spettacolo è libero e gratuito, offerto dal Comune di Camogli.

Si ricorda che è necessario prenotare i biglietti recandosi presso Pro Loco Camogli oppure inviando una mail a info@prolococamogli.it a partire da domani, martedì 14 giugno.

I biglietti vanno ritirati personalmente alla Pro Loco secondo gli orari dell’ufficio:

dal lunedì al sabato: 09.00-12.30/16.00-19.00

domenica e festivi: 09.30-12.30

locandina