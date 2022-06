Calcio/ Riese, il mister è Montemarano Franco - LevanteNews

La Riese ufficializza il suo nuovo allenatore che sarà Mister Montemarano Franco, in passato allenatore della A Ciassetta (con la quale ha vinto un campionato di 2^ categoria) e di una leva giovanile Entella. La stesso unitamente alla dirigenza è già a lavoro per modellare e rafforzare la rosa a disposizione.

A lui, da parte di tutta la dirigenza con in testa il presidente Marullo, staff tecnico/medico e giocatori, va un caloroso benvenuto ed un augurio di buon lavoro per una stagione che speriamo sia ricca di soddisfazioni per tutta la famiglia Riese. Benvenuto mister e forza Riese