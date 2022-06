Caccia: la Corte Costituzionale boccia la Regione Liguria - LevanteNews

Dalla Lega Abolizione Caccia

Bocciata dalla Corte Costituzionale la riduzione da 10 a 3 anni in Liguria del divieto di caccia nei boschi percorsi dal fuoco

Con sentenza n. 144, pubblicata oggi 13 giugno 2022,

https://www.giurcost.org/decisioni/2022/0144s-22.html?titolo=Sentenza%20n.%20144

la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione della Regione Liguria che, in violazione della normativa statale, riduceva da dieci a soli tre anni il divieto di caccia nelle aree boscate percorse dal fuoco.

La disposizione,approvata dal consiglio regionale ligure nel 2008, cessa di avere efficacia con la pubblicazione della sentenza stessa sulla Gazzetta ufficiale; viene pertanto ripristinato il divieto di esercitare la caccia

nelle aree boscate percorse da incendi per la durata di 10 anni, come previsto dalla legge quadro statale sugli incendi boschivi n. 353 del 2000.

Soddisfazione viene espressa dalla Lega Abolizione Caccia per l’ennesima brutta figura dei legislatori liguri, in un settore come quello venatorio che vede frequentemente la Regione Liguria protagonista di numerose violazioni della normativa statale in materia di conservazione dei beni naturali.