Sori: il 23 giugno a Sussisa "umori in esquilibrio" e falò - LevanteNews

Gli Agitatori, il 23 Giugno nella magica Notte di San Giovanni vi invitiamo al primo “Appuntamento Siderale” della stagione a Sussisa al prato Confaunè per “Umori in Esquilibrio” alle ore 21,30.

Spesso gli uomini si ammalano per essere aiutati. Allora bisogna aiutarli prima che si ammalino (Franco Arminio)

La salute è sempre stata la priorità in tutte le culture, ricerca e sperimentazione nelle comunità rurali hanno raggiunto notevoli risultati per prevenire la malattia, molto prima dello sviluppo della medicina ufficiale.

“Umori in esquilibrio” vuole essere un percorso tra scienza e letteratura che mette al centro l’uomo, osservato nella sua intierezza che è fatta anche da ciò che lo circonda ed influenza il suo star bene e non visto come materia da laboratorio.

A conclusione della serata il rituale falò di San Giovanni per salutare il solstizio d’estate.