Dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova

I Vigili del fuoco di Chiavari sono stati chiamati per l’incendio di una vettura sull’autostrada A12, in direzione Livorno. Il veicolo ha preso fuoco poco prima di Sestri Levante ed è andato completamente distrutto. Le fiamme hanno interessato anche una porzione di scarpata. Nessuna persona è rimasta ferita e per lavorare in sicurezza, è stato necessario chiudere una corsia.