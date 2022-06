'Santa': grave incidente tra moto, tre feriti, due sono gravi - LevanteNews

Brutto incidente questa mattina lungo la via Aurelia ad un chilometro circa dal bivio che a San Lorenzo della Costa scende a Santa Margherita Ligure. Vi è stato lo scontro tra due moto: una con una coppia a bordo che, a quanto riferito, usciva da un passo privato per recarsi a votare, l’altra che stava sopraggiungendo. Due feriti sono gravi, sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso del San Martino, una con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco atterrato nella piazzaola di via Passalaqua, nei pressi del ristorante Beccaccia. Il terzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.

Subito dopo lo scontro è intervenuto il 118 con le pubbliche assistenze dei Volontari del Soccorso di Ruta e della Croce Verde di Santa Margherita Ligure, la polizia urbana per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e regolare la viabilità, i vigili del fuoco di Rapallo che hanno nmessio in sicurezza le moto prestando poi assistenza ai colleghi elicotteristi, i carabinieri.