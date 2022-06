San Colombano: incastrati in auto tra muro e camion parcheggiato - LevanteNews

E’ accaduto attorno alle 18 lungo la strada 225 della Fontanabona, a Calvari, Frazione di San Colombano. Un’auto, per motivi imprecisati, si è incastrata tra un camion parcheggiato e un muro. I tre occupanti prigionieri nell’abitacolo. E’ arrivato il 118 con la Croce Rossa, ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari che hanno prima messo in sicurezza l’auto, poi l’hanno disincastrata e infine hanno aperto le portiere per far scendere i tre a bordo. Tutti hanno rifiutato il ricovero. Resta da chiarire il motivo dell’incidente: un colpo di sonno, una distrazione? Si esclude il malore.