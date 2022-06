Recco: Franco Deidda 62 anni, forse ucciso per gelosia - LevanteNews

I carabinieri di Busto Arsizio che svolgono le indagini hanno chiara la dinamica del delitto di cui è stato vittima Franco Deidda, 62 anni, separato con due figli, originario di Recco dove abitava con i genitori ed la sorella maggiore Denise, impiegata alle Poste, in via Assereto, nel palazzo dello storico primo panificio Tossini. Si era diplomato all’Istituto Nautico e nonostante abbia lasciato Recco una trentina di anni fa molti ancora lo ricordano: simpatico, elegante, sempre gentile e sorridente. Più o meno ciò che riferiscono i vicini di casa di Vanzaghello (Milano)dove era andato ad abitare circa sei mesi fa.

Agente di commercio e assicuratore, Deidda usciva da casa ogni mattina prima delle nove e rientrava alla sera. Gioviale ma allo stesso tempo riservato. I vicini aggiungono che ad accompagnarlo a casa erano spesso amiche. Come Daniela Randazzo, 57 anni, molto carina, impiegata come segretaria in una scuola.

Deidda era un appassionato di armi e di tiro. In casa aveva una raccolta di pistole. Sembra che sabato nel primo pomeriggio la Randazzo ne abbia preso una mentre lui dormiva e lo abbia freddato nel letto: un’esecuzione. Poi la donna, che aveva una propria famiglia, è andata sul poggiolo e si è sparata diversi colpi prima di realizzare il suo intento suicida. Ad un certo punto è svenuta ed è precipitata nel cortile con la pistola che le è caduta dalla mano; tutta la scena sarebbe stata ripresa da una telecamera privata.

Arrivano i carabinieri, cercano di capire da quale appartamento la donna si sia lanciata e scoprono il cadavere di Deidda. I carabinieri cercano di scoprire il movente riconducibile probabilmente a motivi sentimentali. Voleva interrompere la relazione? E perché così drammaticamente? Aveva forse scoperto un motivo per sentirsi improvvisamente gelosa? Un mistero che nessuno potrà chiarire.