RASSEGNA STAMPA. Treni: lavori in galleria a Megli, 42 giorni di disagi - LevanteNews

Oggi, domenica 12 giugno, auguri a Onofrio. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Meglio così che peggio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Recco: lavori dal 25 luglio al 4 settembre nella galleria di Megli e treni in transito su un unico binario; lavori da 2.700.000 euro per eliminare gli allagamenti (previsti disagi e ritardi in piena stagione estiva). Elezioni: “Urne aperte dalle 7 alle 23, uffici elettorali attivi”; “A Cicagna due aspiranti sindaco”; “A Chiavari sei aspiranti sindaco”. Turismo: “Le urne non frenano i vacanzieri, gli alberghi sono quasi tutti esauriti”.

Sestri Levante: Premio Andresen, è questione di un attimo scrivere una fiaba. Sestri Levante: medici senza frontiere in Baia e la prima nazionale di Brondi. Lavagna: “Pronto soccorso, mancano sette medici, in appalto le ore di servizio scoperte”; “Il 15 giugno vertice sindacato-azienda”. Lavagna: il porto colosso del Mediterraneo”. Chiavari: nascondeva nell’auto 15 chili di droga. Chiavari: è morta Adriana Dentone.

Rapallo: ripercorso il sentiero dei fiamminghi tra San Michele-San Lorenzo della Costa. Santa Margherita Ligure: profughi ucraini in gita.

Camogli: riparte il servizio bus Amt tra Ruta e Portofino Vetta (Commento. Lo scorso anno i risultati furono deludenti; sarebbe invece necessario un collegamento nei fine settimana tra Genova e Ruta).

===