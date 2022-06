Rapallo: "No al tunnel A12-Moconesi, 400 firme in un giorno" - LevanteNews

Da Andrea Carannante, Comitato no tunnel

Ottimo lavoro dei volontari del Comitato No Tunnel Rapallo/Valfontanabuona che nella loro prima uscita pubblica con un gazebo nella centrale Piazza Cavour raccolgono circa 400 firme in una sola giornata, che si aggiungeranno alle petizioni in corso.

Molti cittadini completamente disinformati del progetto/scempio hanno così avuto la possibilità di visionare la documentazione progettuale e scoprire che i costi di questa opera, (non solo a livello economico ma anche ambientale), sono davvero enormi, mentre i benefici praticamente inesistenti, se non per Autostrade o qualche speculatore privato e politico.

Rapallo si trova davanti ad una scelta che potrebbe essere fatale, i cittadini devono essere informati in modo corretto e devono avere la possibilità di decidere su operazioni di questo genere che irrimediabilmente colpiranno il loro futuro e il futuro delle prossime generazioni.

La pubblica amministrazione ha votato irresponsabilmente nel 2018 un progetto che neppure conosceva, ed oggi si dichiara disponibile a fare osservazioni, anche in collaborazione con il Comitato per migliorarne l’impatto ambientale, l’opposizione si nasconde e non prende posizione.

Nel frattempo i tempi stringono ed il termine del 7/luglio per presentare le Osservazioni ai documenti pubblicati è imminente.

Facciamo appello a tutti i cittadini, che possano in qualche modo aiutarci a respingere questo progetto/scempio, a tecnici, avvocati e tutti coloro che hanno a cuore il bene comune a contattarci per offrire il proprio contributo e la propria collaborazione contattandoci alla email comnotunnel@libero.it