Pallanuoto M/ Rapallo Nuoto, Roma battuta e salvezza anticipata - LevanteNews

Dal Rapallo Nuoto

Rapallo Nuoto – Waterpolo Roma 17-9 ( 4-4, 3-1, 4-2, 6-2 )

Rapallo Nuoto: Serra, Trovò 1, Brolis L. 2 , Sgherri 1, Oliva 1 , Garau , Grasso , Blundo 2 , Benvenuto M.2, Benvenuto R.4., Brolis F 2 , Camolada 1 , Stella (C) 1 . All. Presti L.

Superiorità numeriche: Rapallo 3/12 +4R , C.N. Carrara 1/5 + 1R

Salvezza raggiunta matematicamente con una giornata di anticipo . Era questo l’obiettivo del Rapallo anche se in alcune fasi del campionato dava l’impressione di poter ambire a posizioni più alte in classifica . Gli infortuni ne hanno sicuramente condizionato il cammino ( Camolada rientrato oggi dopo mesi di assenza , Donato rientrerà nel prossimo campionato ) ma pochi avrebbero scommesso su un risultato simile all’inizio ( l’età media della squadra schierata oggi era di 21 anni ).

Entrambe le squadre sentono la tensione della partita. Rapallo disattento in difesa e Waterpolo Roma che perde già a metà del secondo tempo il portiere espulso per proteste .

L’inerzia della partita si sposta a favore dei levantini dal terzo tempo dove mostrano gioco e ottimo stato di forma atletica .

Sugli scudi il giovane Blundo che si è preso la responsabilità di un tiro di rigore sul 7-6 per il Rapallo, ma menzione generale per tutti per l’impegno e la determinazione mostrata .

Il campionato per il Rapallo si concluderà sabato prossimo a Roma contro Villa York in una partita che non ha più niente da dire per la classifica di entrambe le compagini.