Pallanuoto M/ Il Chiavari chiude alla grande in casa, ko l'US Locatelli - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Chiavari Nuoto

Alla Mario Ravera di Chiavari è andata in scena la penultima giornata del Campionato di Serie B, girone 2. I padroni di casa della Chiavari Nuoto già matematicamente primi nel girone e qualificati per i playoff, hanno ospitato i genovesi della US Locatelli, forti del secondo posto in classifica, squadra esperta, abituata a giocare partite importanti, ancora in corso per l’accesso ai playoff di categoria. Ottima la prestazione dei verdeblu che escono vincitori per 8- 5 da un match molto combattuto. Buona la fase offensiva, menzione speciale per la fase difensiva chiavarese, che oggi ha fatto tutto davvero molto bene. I veri punti di forza della squadra di Mister Dinu sono stati la concentrazione mentale e fisica, che hanno permesso ai verdeblu di portare a casa l’ennesima vittoria di questo avvincente campionato. Ultimo appuntamento della regular season, sabato 18 giugno a La Spezia contro il Marina di Carrara, terzo in classifica.

Chiavari Nuoto 8 – US Locatelli 5

(1-0) (5-3) (1-0) (1-2)

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio 2, Lanzi, Mangiante 2, Botto G, Pagliuchi, Botto S 1, Chiavaccini, Raineri 2, Romanengo 1, Greco, Schiaffino, Durli.

All. Dinu

US Locatelli: Celli, Guidi, Ruggeri, Fajette, Nebbia, Polipodio, Cognatti 3, Russo, Barattini 1, Carlascio A, Cornacchia, Stagno 1, Carpaneto.

All. Picasso