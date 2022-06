Pallanuoto M/ Il Camogli dà tutto ma alla fine vince la Canottieri - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Una partita gol a gol che ci ha tenuto tutti con il fiato sospeso dal primo all’ultimo secondo. Una partenza straripante dei bianconeri, avanti 3-0 dopo pochi minuti, prima del normale ritorno della Canottieri. Un parziale di 5-0 dei napoletani tra secondo e terzo tempo e poi botta e risposta sino alla fine. È mancato un pizzico di fortuna e di lucidità per trascinare la sfida ai rigori, ma difronte all’impegno e alla passione di questi ragazzi dobbiamo solo toglierci il cappello. Ieri, forse, alla scandone è finito un ciclo. Un ciclo di uomini veri, che hanno messo sempre il Camogli davanti a tutto, onorando questi colori sempre.

“Inutile dire che ci sia tanto rammarico“, commenta Angelo Temellini, “è venuta fuori la partita che mi aspettavo, fatta di momenti e di situazioni. È stata una stagione particolare, per certi aspetti tormentata. Non siamo quasi mai riusciti ad allenarci con serenità e continuità e questo, purtroppo, ha limitato la nostra crescita. Sull’impegno di questi ragazzi, però, non ho nulla da dire. Ieri hanno veramente dato tutto, aiutandosi l’uno con l’altro e facendo capire di essere una squadra vera. Ogni eliminazione lascia molto amaro in bocca. Sarebbe stato bello vivere altre settimane di passione e credo che ieri la squadra abbia davvero sfiorato la vittoria, ma nello sport bisogna saper accettare le sconfitte e andare avanti“. Che cosa c’è mancato? Forse semplicemente l’abitudine a vincere determinate partite. Mi hanno sempre insegnato che la partita è lo specchio della settimana. Noi purtroppo, per un motivo o per l’altro, quest’anno abbiamo fatto fatica a fare quel definitivo salto di qualità e nei momenti determinanti, forse, si è vista una poca abitudine ad imporre il nostro gioco lontano da casa. Oggi si chiude la stagione, ma ripeto sull’attaccamento e sulla passione di questi ragazzi non ho nulla da dire, anzi, credo che meritino solo dei grandi applausi“.