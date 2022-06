Framura: finisce in un dirupo schiacciato dal suoi cavallo, è gravissimo - LevanteNews

Da Marina Basso

Questa sera, intorno alle 19.30, nei territori sottostanti l’abitato di Castagnola, in prossimità del torrente Deiva, un’uomo che accudiva il suo cavallo, per motivi non ancora chiariti, è ruzzolato con l’animale, in fondo ad un poggio. E’ stato schiacciato dal cavallo ed ha riportato vari traumi. L’uomo ha gridato parecchio prima di essere sentito da due uomini che abitano ancora più in basso presso il campeggio Valdeiva: i due, sentite le richieste d’aiuto hanno raggiunto attraverso il bosco l’ infortunato ed allertato i soccorsi. Sul luogo sono giunti i militi della Pubblica Assistenza di Framura che rilevando la criticità dell’evento evidenziavano anche l’impervietà dei luoghi. Sono infatti intervenuti anche gli equipaggi dei Vigili del Fuoco di Levanto e Brugnato, l’auto medica Delta3, il Soccorso alpino e l’elicottero Drago.Il velivolo è atterrato in uno spazio attiguo e l’uomo, stabilizzato dal personale medico, è stato trasportato in codice rosso al San Martino.