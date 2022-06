Camogli: Scuola della Banda, applausi ai 19 bravi allievi - LevanteNews

Il Teatro Sociale di Camogli ha ospitato il bel concerto degli allievi della scuola musicale della Banda “Città di Camogli-G. Puccini”, diretti dal Maestro Gian Carlo Dalorto. Il ricco programma, eseguito insieme ai componenti l’ensemble musicale, è iniziato con una marcia del libretto da sfilata. Poi: Farandole da l’Arlesienne di George Bizet; la Virgen de la Macareña, brano della tradizione spagnola; The Pink Panther del compositore Henry Mancini; Bohemian Rhapsody di Freddy Mercury; Lord of the Dance di Ronan Hardinan; Jesus Christ Superstar dall’opera rock scritta da Andrew Lloyd Webber. Tanta emozione e tantissimi applausi per i bravissimi diciannove promettenti allievi.