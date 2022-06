Camogli: posteggi, nasce il divieto di sosta fai da te - LevanteNews

A Camogli, in via Rosselli, nasce il “divieto di sosta fai da te”. Un segnale di divieto, senza alcun cartello che indichi motivazione e delibera che lo giustifichi; ma utile a riservarsi uno stallo dove poter parcheggiare. Accade questa mattina dopo che ieri, sabato, in piazzale Matteotti sono stati riservati trenta stalli al pubblico che si recava ad uno spettacolo per salutare i 70 anni della locale Croce Verde. E’ comparso anche il carro-attrezzi per portare via le auto che avevano ignorato il divieto. Il tutto per far parcheggiare non più di sei ambulanze tra cui quella della pubblica assistenza locale e un paio di furgoni privilegiati. Tutto questo in un Comune che vorrebbe incentivare il turismo e nel silenzio dell’associazione commercianti. (mm)