Camogli: due necessità, protezione litorale e potenziamento porto - LevanteNews

In Riviera si investono grandi risorse per mettere in sicurezza il litorale e i porti. La costa si protegge con massicciate, dighe soffolte e ripascimenti, sia per garantire la stabilità, sia perché la balneazione rappresenta una fonte di reddito.

Camogli negli anni scorsi ha realizzato diverse opere a difesa del porto compreso il prolungamento, ma in misura minore di quanto previsto e in modo nettamente insufficiente a quanto necessario. Non sono state progettate opere che tenessero conto sia della difesa della costa (e almeno in parte il crollo dei loculi del cimitero lo dimostra) sia della possibilità di poter ampliare l’attività portuale a beneficio del turismo e dell’impiego di nuova mano d’opera. Il tutto nel rispetto dell’ambiente, patrimonio che i camogliesi hanno mantenuto nel tempo, arricchendolo con le palazzate sul mare.

Supponiamo che vi siano vari sistemi per raggiungere il duplice obiettivo. Quello che appare più logico è una barriera frangiflutti realizzata all’esterno del molo che protegga l’ingresso stesso del porto e la parete rocciosa che dal cantiere di alaggio giunge al cimitero; una barriera che i tecnici specializzati sapranno certamente studiare indicandone preventivamente consistenza, lunghezza, costo. Ma lo Stato non può risparmiare sulla sicurezza della strada e dei palazzoni di località Lazza.

A diga realizzata si potrebbe provvedere alla messa in sicurezza della spalliera che sorregge via Ruffini e prevedere lo spostamento dello scalo di alaggio in uno nuovo dotato delle necessarie attrezzature, posto tra il distributore di carburante e lo scoglio dei “tre fratelli”; aumentandone certamente il lavoro. Col porto in sicurezza i battelli turistici potrebbero essere ormeggiati nell’avamporto e il loro pontile per l’imbarco e sbarco dei passeggeri potrebbe essere realizzato in corrispondenza dell’attuale scalo di alaggio. Si decongestionerebbe lo scalo e si creerebbero così spazi maggiori all’interno del vecchio porto e possibilità di sviluppo per le imbarcazioni in transito.

E’ evidente che la necessità di proteggere la costa (anche quella a levante del lungomare) e la possibilità di potenziare l’attività portuale dovrebbe essere materia di esame e di proposta dei candidati sindaco che si affacceranno sulla scena delle elezioni del prossimo anno.

(Foto Consuelo Pallavicini)