Dal comune di Bogliasco

Oggi fino alle ore 23 sono aperti i seggi presso l’istituto scolastico di via Mazzini per votare i cinque quesiti referendari sulla giustizia. Per chi avesse necessità, resta aperto fino a fine votazioni l’ufficio anagrafe in comune per ritirare la tessera elettorale.

Ricordiamo che per le operazioni di spoglio del voto domani lunedì 13 giugno gli uffici anagrafe, stato civile e cimiteriali resteranno chiusi al pubblico.