San Colombano: Columban's day, primo incontro col vescovo Sanguineti. - LevanteNews

Da Claudio Solari

Ha avuto inizio ufficialmente ieri sera il meeting di tutte le Comunità europee dedicate a San Colombano abate con il XXIII Columban’s day.

Sul sagrato della chiesa di San Colombano di Vignale si è tenuto un primo incontro sulla figura del Santo irlandese a cura di Mons. Corrado Sanguineti Vescovo di Pavia e del Dott.Mauro Steffenini Presidente dell’associazione Amici di San Colombano Certenoli per l’Europa.

Larga partecipazione di pubblico a questa prima iniziativa.

Domani la prima delle visite guidate gratuite nel territorio alla scoperta dell’influenza dei monaci colombaniani, il percorso sarà contrariamente a quanto annunciato in precedenza solo con auto private con partenza in piazza N.S. dell’Orto a Chiavari ed arrivo in piazza Don Attilio Fontana a Villagrande di Cichero.Al termine degustazione di prodotti tipici locali a Mezzavalle di Celesia a cura dei ristoratori della Valle in collaborazione con la Pro loco di San Colombano Certenoli.

Per chi lo desidera possibilità, al termine, di pranzare presso i quattro ristoranti della Valle Cichero:

1. Agriturismo “L’Ape bianca” a Calcinaia di Cichero,

2. Agriturismo “Casun de Larvego” sulle alture di Cichero,

3. Agriturismo “Val Chiappella” a Celesia,

4. Trattoria “Colomba” a Mezzavalle di Celesia.