Recco dal primo '900 ad oggi con gli "Argonauti" di Maifredi - LevanteNews

Il sindaco Carlo Gandolfo, Eraldo Pizzo, Angelo Maraschi (capitano del primo scudetto che risale al 1959), Tommaso Negri (secondo portiere ma assoluto protagonista della squadra di pallanuoto che ha appena conquistato il trentaquattresimo Scudetto e la decima Coppa Campioni) sono saliti sul grande palco montato davanti al municipio.

Gli spettatori presenti (450, ne erano attesi 600), hanno potuto condividere con i rappresentanti della Pro Recco Nuoto la soddisfazione per i trofei che anche quest’anno hanno arricchito il palmarès della società.

Carlo Gandolfo ed Eraldo Pizzo hanno poi rivolto un caloroso ringraziamento a Gabriele Volpi (all’estero per impegni di lavoro), indicandolo come persona dotata di straordinaria generosità ed entrambi si sono fatti suoi portavoce nel riferire la volontà del patron della Pro Recco di dotare la città di una piscina coperta.

Dopo una breve presentazione dell’ideatore e regista Sergio Maifredi, è andato in scena lo spettacolo “Argonauti”, che rivisita la storia recente di Recco.

La narrazione degli eventi è stata affidata alla voce, sicura e ben impostata, dell’attore Corrado D’Elia. Il corpo bandistico G. Rossini e il coro popolare hanno accompagnato le canzoni interpretate dal maestro Mario Incudine.

Il racconto ha preso avvio dalla descrizione dei ritmi ordinari tipici di un borgo marinaro ad inizio novecento, poi stravolti dalla ferocia cieca della guerra e dai bombardamenti.

Le storie del periodo post bellico, in particolare quella straziante del piccolo Cesarino (che nel 1953, a soli otto anni, fu inghiottito da un cratere sull’asfalto provocato da una bomba, nascosto dall’acqua piovana precipitata in enorme quantità) hanno riempito di ricordi malinconici la mente di chi quegli anni li ha vissuti in prima persona.

E non poteva mancare il richiamo alla ristorazione, che a Recco è coniugata a storie di famiglie dalle origini antiche, saldamente radicate nel territorio.

La voce del maestro Mario Incudine ha quindi intonato la “Ode alla focaccia”, composta per l’occasione.

Nella narrazione scenica Eraldo e Piero Pizzo sono stati assimilati a Romolo e Remo: da loro ha avuto inizio la Storia, quella con l’iniziale maiuscola, della pallanuoto che resta nella memoria collettiva.

Il riferimento alla devozione per la Vergine del Suffragio ha infine completato la descrizione scenica del racconto, rappresentato dal regista Sergio Maifredi come la storia di una comunità.

Belle ed estremamente espressive sono state le fotografie in bianco e nero proiettate sul maxi schermo posto alle spalle del palco, che hanno rappresentato paesaggi mozzafiato e una galleria di “vecchi” e nuovi protagonisti della vita cittadina: da Eraldo Pizzo ad Andrea Ognio, dai fratelli Tossini ai gemelli Bisso del Ristorante O Vittorio, da Sandro Pellegrini, Andrea Revello a Cristina Merlo.