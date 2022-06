Recco - Beatrice Venezi dirige l'Orchestra Filarmonica Italiana al Tenco - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Martedì 14 giugno con inizio alle ore 21; evento reso possibile grazie alla collaborazione di Banca Generali Private col Comune di Recco

Una serata musicale da non perdere, sarà quella offerta alla città di Recco martedì 14 giugno a partire dalle ore 21, con il concerto dell’Orchestra Filarmonica Italiana che, per l’occasione, sarà diretta da un maestro d’eccezione: Beatrice Venezi.

Banca Generali Private, in collaborazione con il Comune di Recco, porta la grande musica classica nello scenario del Belvedere Luigi Tenco, la suggestiva terrazza sul mare intitolata al cantautore per antonomasia.

Pochi giorni dopo aver diretto il concerto dedicato al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, Beatrice Venezi arriva dunque a Recco per un altro grande evento all’insegna dell’eccellenza musicale italiana e non solo. Il programma della serata, infatti, prevede l’esecuzione di tre delle più celebri sinfonie della storia della musica: la Sinfonia del Barbiere di Siviglia di Giocchino Rossini, La Traviata Preludio Atto I di Giuseppe Verdi e la Sinfonia n.7 di Ludwing Van Beethoven.

“Siamo onorati e orgogliosi di ospitare Beatrice Venezi, un’artista italiana di talento, conosciuta in tutto il mondo, che ha diretto le principali orchestre negli ambiti più prestigiosi e che ci permetterà di ascoltare un emozionante repertorio. Questo appuntamento introduce la città nell’atmosfera dei grandi concerti di caratura europea e fa da nastro di partenza a tanti altri scenari musicali, con personalità di straordinario rilievo, in corso di definizione in vista dell’estate” dichiara Carlo Gandolfo, Sindaco di Recco.

“Come Banca attenta alla protezione dei patrimoni delle famiglie, siamo convinti che in questo particolare momento storico sia fondamentale proteggere e valorizzare il più grande patrimonio del nostro Paese, ovvero la cultura. Per questo motivo siamo felici di aver collaborato col Comune di Recco per portare in città una serata dedicata alla grande musica classica in compagnia di uno dei volti più iconici dell’italianità nel mondo quale è Beatrice Venezi” dichiara Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di Banca Generali.

Il concerto potrà essere ascoltato in tutta l’area circostante il Belvedere Luigi Tenco.