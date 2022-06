RASSEGNA STAMPA. La riscoperta dei borghi collinari - LevanteNews

Oggi, sabato 11 giugno, auguri a Barnaba. Mercati settimanali: Deiva Marina; Ne (a Conscenti dalle 10 con prodotti a chilometro 0); Sestri Levante. Proverbi: “Acqua che corre non porta veleno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Turismo: “La riscoperta dei borghi collinari”. Scuola: in spiaggia o al parco pizze di classe e gavettoni per la fine delle lezioni.

L’Andersen a Sestri Levante: “Teatro e nararazione con Bergonzoni e Lella Costa il Festival decolla”; “Il Premio alla fiaba più bella tra le 800 inviate al concorso”. Sestri Levante: giornata del rifugiato: parole senza confini al via. Lavagna: l’Accademia del turismo forma profughe ucraine per l’accoglienza. Elezioni Chiavari: campagna elettorale, feste di chiusura. Chiavari: Asl-4 contratti in scadenza a giugno prorogati fino al 30 settembre. Chiavari: A-12, fine settimana senza cantieri.

Rapallo: Associazione albergatori, Giacomo Carpi rieletto presidente. Rapallo: volontariato onlus oggi in passerella. Santa Margherita Ligure: lo Yacht club trova casa al Covo.

Camogli: i 70 anni della Croce Verde diventano spettacolo. Recco: si rafforza la scogliera di Bordigotto, al via i lavori di riqualificazione.

Elezioni Cicagna: eventi finali per Antonaci e Limoncini.