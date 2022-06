Rapallo: Festa Volontariato, il sindaco visita gli espositori (2) - LevanteNews

Oggi il lungomare di Rapallo accoglie per tutto il giorno l’ottava edizione della Festa del Volontariato dove si celebrano anche i primi 25 anni della Consulta del Volontariato. Il sindaco Carlo Bagnasco si è soffermato agli stand delle singole associazioni. Presente anche il consigliere con delega alla Sanità Salvatore Alongi. Commenta Bagnasco: “Grazie di cuore a tutte le associazioni cittadine e ai volontari che si impegnano ogni giorno per rendere Rapallo sempre più a misura di cittadino con una particolare sensibilità e attenzione per i più fragili”