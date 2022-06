Rapallo: case-vacanza e fine settimana, prenotate al 98% - LevanteNews

A Rapallo il 98 per cento delle numerose case-vacanza è prenotato per questo fine settimana. La conferma arriva visitando booking.com, uno dei siti turistici più utilizzati per la ricerca di Hotel e strutture ricettive. La richiesta è forte in molte località della Riviera, ma a far la differenza è il fatto che a Rapallo le case vacanza sono oltre 900 per circa 5.000 posti letto. Poi ci sono gli alberghi e le seconde case. Numeri che smentiscono certe affermazioni circa l’accoglienza e l’ospitalità. Questo almeno fino ad oggi perché con l’inflazione che galoppa è difficile prevedere il futuro del turismo.

Quanto alle prenotazioni delle case-vacanza il sindaco Carlo Bagnasco commenta: “Un segnale molto forte di apprezzamento e piena ripartenza per il nostro splendido territorio che genera un indotto positivo sull’intera economia reale cittadina con più sviluppo, investimenti e posti di lavoro. Avanti così!”.