Ancora un’auto ribaltata. E’ successo intorno alle 19 a San Massimo, frazione di Rapallo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’abitacolo. Il medico del 118 ha visitato il paziente inviato su una ambulanza dei Volontari del soccorso al pronto dell’ospedale di Lavagna in codice giallo. La polizia urbana cercherà di capire i motyivi per cui la vettura si è ribaltata.