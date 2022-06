A seguito delle richieste pervenute, il Comune di Portofino che gestisce il parcheggio di Paraggi, ha affittato 10 posti auto fino al tutto dicembre alla società Hotel Splendido per 30.000 euro. Altri 10 stalli sono stati affittati per lo stesso periodo alla Solido Hotel srl a favore dell’Hotel Eight di Paraggi a 31.000 euro.