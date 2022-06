Levanto: il calendario degli eventi a giugno e luglio - LevanteNews

Dal comune di Levanto

La musica la fa indubbiamente da padrona: classica, leggera, jazz, rock, etnica, barocca, il liscio per gli amanti del ballo. Ma nel piatto degli spettacoli in programma a Levanto a giugno e luglio il contorno è altrettanto ricco di alternative: incontri letterari, serate di cabaret, teatro, escursioni eno-gastronomiche nei borghi, esibizioni ginniche e sportive, feste e sagre con prodotti tipici.

Per giungere al dolce con il tradizionale e grandioso spettacolo della “Festa del mare” (organizzato dal gruppo storico “Borgo e valle” e dalla confraternita di San Giacomo Apostolo), che propone un concerto della locale orchestra di fiati (23 luglio), la rievocazione storica con i figuranti in costume medievale e gli sbandieratori del gruppo storico “Borgo e valle” (24 luglio), la sfilata dei crocifissi lignei portati dai membri delle confraternite liguri (25 luglio) e l’immancabile spettacolo pirotecnico a chiudere le celebrazioni.

Entrando nel dettaglio del programma, molti i concerti: sette appuntamenti (28 giugno, 2, 8, 16, 18, 27 e 30 luglio) con il “Levanto music festival Amfiteatrof” organizzato da “Officine del Levante”; due (18 giugno e 2 luglio) con la “Rassegna corale levantese” e due (9 e 29 luglio) con la “Rassegna organistica levantese” organizzate dal gruppo “Musica Nova”; uno (19 luglio) con il Festival paganiniano; un concerto (14 luglio) di musica medievale con il gruppo vocale “Musicanova”; quattro serate (16 giugno, 7, 21 e 28 luglio) di ballo liscio con “Rlv”, una (23 giugno) con l’orchestra “Ikebana” ed un’altra (14 luglio) con l’orchestra di Piero Galassi; un concerto (29 luglio) degli “Illustri cugini” con i brani di Fabrizio De André, uno (9 luglio) di rock con il gruppo “Bad”; uno (16 luglio) di musica partenopea con i “Napulitan song”; il musical “Alladin” (2 luglio) messo in scena dall’Asd “Gymnica 2000”; un “Deejay set” (23 luglio).

A luglio (15, 22 e 29) anche la musica “disco” dagli anni ’80 ad oggi a cura dei deejay di “Dna Staff”. Una serata di cabaret (15 luglio) che trae spunto da un libro del comico Pippo Santonastaso. Uno spettacolo dialettale con aneddoti e proverbi liguri (24 giugno) curato da “La bottega della musica” e “Gente di mare”.

E poi le sagre, con la festa della Croce Rossa (10 luglio) e della Croce Verde (16 e 17 luglio), la Madonna del Carmine a Montale (16 luglio). Spazio anche al surf, con un villaggio allestito (8, 9, 10, 15, 16 e 17 luglio) in piazza Colombo dall’Asd Surfers in attesa dell’arrivo delle onde adatte alla competizione. Una videoproiezione sulla Levanto dagli anni ’50 (1° luglio) curata dall’associazione “Maresuoni”. Per gli amanti delle moto, il 9 luglio il raduno delle Harley Davidson.

Il 30 giugno la presentazione (a cura di Mario Salisci) del libro di Luca Serafini “Il cuore di un uomo”. Chi è interessato all’esplorazione del territorio e dei suoi beni culturali può partecipare (16 e 17 luglio) alla “Caccia alla volpe”, condotta da Mauro De Rosa, ma anche (15 luglio) a “Sensuosa”, escursione da piazza Cavour al borgo di Legnaro, con degustazioni di prodotti locali.

La chiave di lettura del cartellone degli eventi estivi allestito dal Comune di Levanto e dalle associazioni locali rimane la stessa, per riprendere la trama tessuta negli ultimi anni, interrotta bruscamente dalla pandemia e della quale ora si riallacciano i fili: allestire spettacoli nei quali coesistano intrattenimento, degustazioni di prodotti enogastronomici e visite alle eccellenze storiche e architettoniche per promuovere in maniera sinergica l’intero territorio.

“Anche quest’anno il programma, che segna il ritorno alla convivialità e alla condivisione delle occasioni di intrattenimento dopo due anni di blocco totale o di forti limitazioni, contiene le iniziative che le associazioni hanno proposto e che il Comune accoglie fornendo un supporto economico o logistico-organizzativo – spiega il sindaco, Luca Del Bello – In paese si percepisce una grande voglia di riprendere le attività a pieno regime, e l’estate che è ormai alle porte ha tutti i presupposti per sancire un ritorno alle presenze record delle stagioni immediatamente antecedenti la pandemia. Stiamo lavorando all’allestimento di un calendario ancora più ricco per i mesi di agosto e settembre, recependo le proposte più interessanti e in linea con l’indirizzo che abbiamo dato agli eventi: un veicolo di promozione del territorio che renda il paese ancora più piacevole per tutti”.