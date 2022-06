Lettere/ "Recco, estendere il porta a porta anche in centro" - LevanteNews

Da Maurizio Lampunio

Al riguardo dell’articolo del 10 giugno 2022 “Recco: Via Fieschi, una gabbia per proteggere i cassonetti dai cinghiali” la soluzione più logica sarebbe quella di eliminare i cassonetti su tutto il territorio comunale, così come fatto in quasi tutte le zone frazionali, eliminando anche una evidente sperequazione fra cittadini abitanti in zone diverse.

Durante la riunione tenutasi per illustrare le ragioni della raccolta dei RSU porta a porta, da qualcuno definita porto e riporto (dei bidoncini), una delle motivazioni era stata che molti mischiavano materiali estranei nei cassonetti della differenziata, vanificandola in parte. Posso dire che tale motivazione è sicuramente valida, verificata personalmente, ma non è che la situazione nel centro sia molto diversa, per cui, se valido quanto sopra, la porta a porta, così come implementata nelle frazioni, dovrebbe essere estesa su tutto il territorio.

Nel frattempo gradirei sapere se l’Amministrazione Comunale ritiene di applicare uno sconto alla Tari per i cittadini delle zone frazionali, in considerazione degli evidenti disagi per gli abitanti di tali zone.

Basta pensare al fatto di doversi riportare i bidoncini a casa ogni giorno, cosa gravosa specie per le tante persone anziane, magari abitanti lontano dai punti di raccolta od in inverno con maltempo od al dover provvedere alla pulizia ed igienizzazione degli stessi bidoncini in casa, peraltro eliminando l’onere della pulizia dei bidoni della spazzatura all’Amiu (per la verità mai notata) magari chiedendo uno sconto alla stessa Amiu.

Ringrazio in anticipo lo staff del Sindaco per l’attenzione