Le ricette di Renzo Bagnasco: i liquori - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “A tavola con i Liguri” – Editrice Tigulliana

Ricetta

Licöre de cetrön – liquore di limoni

Descrizione: i limoni cantati da Sbarbaro, Monterossino, possono servire a darci un liquore molto apprezzato. Due volte l’anno, primavera e autunno, i nostri limoni sono ancora verdi ma vicini alla maturazione. Ne occorrono 12 e qualche loro foglia; sbucciarli solo delle loro superfici gialle, e metterle a macerare unitamente alle foglie con 1 litro di alcool a 95°, lasciandoveli per 5 giorni coperchiati. Poi si farà bollire 1 litro d’acqua nella quale sciogliere 3 kg di zucchero. Una volta intiepidita, con cautela perché potrebbe ribollendo ustionarvi, versarla nel contenitore delle bucce. Freddato, filtrare e imbottigliare. Dopo 10 giorni il digestivo sarà pronto anche per fare, diluendolo con un po’ d’acqua calda, un “canarino”

Digestivo al rocånisso – digestivo alla liquirizia

Descrizione: versare in una botticella orizzontale con rubinetto per spillare, 1 litro di vino bianco secco, 10 rametti di “rocânisso” (liquirizia), 6 foglie di alloro con il relativo rametto, 5 chiodi di garofano e, per rinforzarlo, 300 gr di alcool a 90°. Dopo 4 mesi, avendo avuto cura di ogni tanto agitarla a che si amalgami bene, il digestivo sarò pronto

Licöri digestivi vari; salvia, erba luisa, baxaicò, menta – liquori vari

Descrizione: tutte queste erbe si possono trasformare in liquori famigliari o, come un tempo si diceva “della nonna”. Prendere 1 lt d’acqua fredda nel quale versare 1 lt di alcol a 95°, stemperarvi 300 o 500 gr di zucchero a seconda li si desideri più o meno forti, unitamente a 60 gr delle foglie del gusto prescelto. Se si parte a freddo non si opacizza. Riporre il contenitore per 25 giorni, ogni tanto agitandolo per favorire il completo dissolversi si dello zucchero. Poi filtrati, si gustano.

Licöre di viövette – liquore di viole

Descrizione: 100 gr di soli fiori di viole, metterli in infusione in acqua calda scoperchiati e lasciarveli per 2 giorni. Pronti, vanno strizzati conservandone l’acqua nella quale stemperare 3 hg di zucchero: a fuoco lento rimestare per 15’ a che lo zucchero si sciolga del tutto. Freddato, ma non prima, aggiungervi ½ l di alcool a 95° e rimestare; imbottigliato lasciarlo riposare per 15 gg prima di assaggiarlo.