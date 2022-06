Chiavari: Tommaso Avati racconta "Il silenzio del mondo" - LevanteNews

Auditorium San Francesco, un caldo pomeriggio di giugno e un incontro straordinario con Tommaso Avati (bisogna dirlo, figlio di Pupi Avati) e il suo libro in cui racconta tre storie di sordità riferite a tre donne, nonna, madre e figlia in tre epoche molto diverse.

Non è facile entrare nel mondo dei non udenti perché ci sono ancora molti ostacoli, pregiudizi, incomprensioni.

Tommaso Avati parte dalla sua esperienza di sordo che fino a 15 anni fingeva di non esserlo, poi si è deciso a impiantare due protesi ed ora sente e parla normalmente. Tuttavia la ferita che si porta dentro è ancora lì a testimoniare la sofferenza profonda, il disagio esestenziale che ha raccontato ma celandosi dietro quelle tre figure femminili per lasciare spazio alla narrazione pura. Perché donne? Mi spiega l’autore che le donne sanno meglio degli uomini cosa significa emarginazione, diversità, frustrazione.

“Il silenzio del mondo” edito da Neri Pozza è il terzo romanzo di Avati ma certamente è quello più sentito, nel quale non usa la letteratura per “vendicarsi” parlando di sè, per levarsi qualche sassolino dalla scarpa.

Il romanzo è nato durante la pandemia, in quel silenzio surreale che è la condizione normale dei sordi. Il discorso, guidato magistralmente da Paola Pastorelli, verte poi sulla lingua dei segni (Lis) che è un vera lingua come spiega Avati: noi che usiamo un linguaggio verbale utilizziamo l’emisfero sinistro del cervello, i sordi usano l’emisfero destro che comporta il senso della profondità, infatti la Lis è anche detta tridimensionale. Ora che ha ricevuto una sorta di legalizzazione, andrebbe introdotta in vari ambienti, a cominciare dalla scuola, gli ospedali, gli uffici pubblici…

A pensarci bene una lingua dei segni (v. la civiltà hittita) deve essere nata ben prima di quella verbale e ha una dignità pari alle altre.

Se noi riuscissimo a considerare la sordità una caratteristica e non una memnomazione, molte barriere cadrebbero. Questo libro aiuta a entrare nel mondo della “disabilità” con una prospettiva travolgente. Per moltissimo tempo i bambini sordi sono stati considerati “idioti” ed emarginati, ma senza il linguaggio non può nascere neppure il pensiero, come ha dimostrato il caso del compianto Roberto Wirth, direttore di un albergo a cinque stelle a Roma che aveva raggiunto il massimo successo possibile e parlava correntemente più lingue, pur essendo nato sordo profondo.

Il consiglio di amministrazione dell’Istituto Assarotti ( Luca Borinato, Rosangela Arpe, Mauro Levaggi, Giuseppe Lagomarsino, Rosanna Tanfani e inoltre Ezio Lubrano presidente dell’Ens per la Liguria) ha sottolineato l’importanza che la lingua dei segni entri a facilitare la quotidianità dei non udenti e sia accolta con apertura mentale da tutti.