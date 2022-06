Camogli: "Un mare sopra", festivalino di musica e poesia - LevanteNews

A Camogli “Un mare sopra”, festivalino di musica e poesia performativa frutto della sinergia tra alcuni locali di via della Repubblica: “Fermento”, “Dragun Pub”, “Moreia pizzeria”, “la bossa” e l’Associazione “Ochin Okinawa”. Le serate poesia, in programma alle 19, saranno ospitate da “Fermento”, i concerti in via Repubblica dalle 21.

Il primo appuntamento domani con la poesia di Filippo Balestra. Seguiranno: il 26 giugno “Macaja Paradei Duo” (New Orleans Jazz); il 3 luglio Alfonso Maria Petrosino (poesia); l’11 luglio i “Mala Hora” (Klezmer Balcan Music); il 24 luglio Andrea Fabiani (poesia); il 21 agosto “Vientos del Sur” (flamenco); il 28 agosto Luca Cancian (poesia); il 4 settembre Giuseppe Robba (chitarra classica); il 18 settembre Alessandra Racca (poesia).

