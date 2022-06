Camogli: "Scala mutilata, la riparazione in legno" - LevanteNews

Da Claudio G. Pompei, consigliere e capogruppo “Camogli nel cuore”

Da molti mesi la scalinata che da via Garibaldi scende nella porzione di spiaggia del Pineto, fra i bagni Miramare e la Rotonda, è mancante di parecchi scalini e probabilmente grazie a qualche privato cittadino capace e volontoroso, in occasione dei falò, la parte terminale è stata aggiunta e realizzata in legno.

Questa è l’attenzione al territorio da parte dell’Amministrazione?

Questa è l’importanza che si dà alla spiaggia, uno dei patrimoni di Camogli?

Chiedo un pronto intervento di riparazione e messa in sicurezza.