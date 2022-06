'Santa': mostra di Nadia Auleta e Raul Orvieto - LevanteNews

Da Cella Art&Communication

Sabato 11 giugno h.17

Cella Art&Communication

Corso Marconi 2

Santa Margherita Ligure (Genova)

CELLA Art&Communication inaugura un nuovo ciclo di mostre personali presentando due artisti che hanno focalizzato la loro ricerca e denuncia sugli animali acquatici rappresentandoli con tecniche molto particolari: il mondo sommerso di Nadia Auleta e Raul Orvieto è popolato da creature meravigliose e un po’ magiche che emergono dalla materia con sorprendente forza ed eleganza.

L’artista Nadia Auleta ha recuperato e studiato un’antichissima tecnica giapponese, il Gyotaku, che veniva usata dai pescatori per catalogare la merce pescata e che vede usare il cefalopode come matrice. Il pesce viene inchiostrato col nero di seppia, proprio come nella tradizione nipponica, o con l’inchiostro di china e pressato su una raffinata e preziosa carta di gelso, ottenendo così una stampa originale e molto particolare. L’artista, poi, interviene col pennello e pochi colori, talvolta con la foglia d’oro, per esaltarne o sottolinearne alcune parti. Nascono così raffinati lavori dove branzini, polpi, ombrine rimangono impressi sulla carta creando opere delicate ed eleganti. Nadia Auleta ha un rapporto diretto col pesce, che maneggia e tratta con infinita cura e rispetto, attuando la magia di far rivivere l’animale sulla carta. I suoi quadri non sono semplici riproduzioni, l’animale lascia una vera e propria traccia di sé sul supporto

Unica sul territorio ad utilizzare questa tecnica così particolare, ha suscitato l’interesse della stampa e della televisione, che le ha dedicato più di un’intervista anche sul canale Rai nazionale.

Raul Orvieto è un artista wildlife internazionale. Finalista con due sculture e premiato al prestigioso Wildlife artist of the year 2021 promosso dalla David Shepherd Wildlife Foundation e BBC Wildlife Magazine, è membro associato della Society of Animal Artists americana, campione al National Fishcarving guild americano 2020 e 2021, vincitore di “Artistry in wood 2020” in British Columbia – Canada. L’attenzione per l’ambiente trasferita nell’arte gli è valso il passaggio televisivo nella trasmissione “Arte e Ambiente” di Geo su RAI 3 dove descriveva la sua attività. Un suo pezzo è in permanenza al Museo del Mare di Genova.

L’arte di Raul Orvieto si esprime in molti modi: nella rappresentazione naturalistica del pesce quando li crea su carta con matita o ad acquerello, nell’intaglio di legni italiani, dai tagli sostenibili, dal pero al ciliegio, al rovere e, solo in alcuni casi, al wengé, dai quali fa emergere splendide razze, trote, murene, salmoni e che gli sono valsi i vari premi sopracitati. Ma non solo. Artista focalizzato sulla salvaguardia dell’ambiente, soprattutto marino, ha realizzato, in resina trasparente, maestose razze, anche queste premiate nei concorsi internazionali, il cui colore è reso dalla plastica inserita nel loro interno, plastica che purtroppo è nei nostri mari, trovata sulle spiagge dopo una mareggiata. La razza è stata scelta dall’artista proprio perché animale in via di estinzione a causa dell’inquinamento marino.

Nadia Auleta e Raul Orvieto Insieme creano una sinergia vincente mettendo in mostra la meravigliosa diversità delle creature acquatiche e delle tecniche artistiche. Ognuno con la propria visione, in una contaminazione di stili completamente diversi, rendono onore al mondo sommerso di cui, troppo spesso, ci dimentichiamo.

La mostra sarà aperta nei giorni di mercoledì e giovedì 10.30 – 12.30 / 16 – 19.30

E da venerdì a domenica 10.30 – 12.30 / 16 – 22

Lunedì e martedì chiuso

Fino a domenica 26 giungo