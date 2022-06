'Santa': "Ci stiamo vergognando; rivogliamo la 'Perla del Tigullio'" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Santa è riconosciuta come città turistica a livello internazionale, per la bellezza dell’ambiente, per il suo mare, per la riserva marina, per il monte e noi residenti ne siamo contenti e fieri. Purtroppo in questi anni noi residenti ci stiamo vergognando di vedere la città nel degrado. Ci stiamo vergognando di vedere la periferia, ma purtroppo anche il centro, biglietto da visita per il turista, abbandonato.

Mancanza di manutenzione ordinaria, buche nelle strade, marciapiedi rotti, illuminazione fatiscente, verde trascurato, panchine rotte. Questa amministrazione in otto anni si è rivelata incapace, ma non dimentichiamo che è stata votata dai residenti. Rivogliamo la “Perla del Tigullio”, curata, pulita, vogliamo essere orgogliosi della nostra città.