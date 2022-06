Ruta: lunedì 13 riparte il servizio bus per Portofino Vetta (gli orari) - LevanteNews

Da Amt

Si rinnova l’accordo tra AMT, l’Ente Parco di Portofino e le tre amministrazioni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure per il collegamento bus estivo 974 tra Ruta di Camogli e Portofino Vetta.

Dopo l’esperienza della scorsa estate, lunedì 13 giugno riparte il servizio che permette di raggiungere l’ingresso del parco con il bus, privilegiando la mobilità sostenibile. La proposta di rinnovare questo collegamento risponde, infatti, alla volontà dell’azienda e delle amministrazioni coinvolte di mettere sempre più il trasporto pubblico a servizio del territorio e delle sue bellezze naturali.

Quattro coppie di corse della linea 974 consentiranno l’arrivo alla Vetta, punto di partenza di numerosi sentieri di diversi livelli di difficoltà che attraversano l’area regionale protetta del Monte di Portofino, senza doversi preoccupare del parcheggio dell’auto.

Le corse della linea 974 partiranno da Ruta di Camogli nei giorni feriali alle ore 8:30, 12:30, 15:30 e 19:00.

Le partenze di ritorno sono previste alle ore 8:37, 12:37, 15:37 e 19:07, quest’ultima corsa proseguirà per Santa Margherita Ligure.

Nei giorni festivi le corse partiranno da Ruta di Camogli alle ore 8:25, 12:30, 15:35 e 18:55.

Le partenze di ritorno sono previste alle ore 8:32, 12:37, 15:42 e 19:02.

Il servizio resterà in vigore per tutto il periodo estivo, fino all’11 settembre.

La fermata della Ruta è raggiungibile dalle linee: 773 S. Margherita Ligure – Ruta – Camogli – Recco, 775 Rapallo FS – Recco – Genova, 874 Ruta – S. Rocco e 880 Rapallo FS – S. Martino – Ruta. Gli orari sono scaricabili dal sito www.amt.genova.it dalla sezione Linee bus provinciali, Tigullio occidentale/Camogli.

ll titolo di viaggio previsto è quello di tariffa A, acquistabile presso la rivendita di Ruta oppure tramite la APP di AMT scaricabile sul proprio smartphone.

Per promuovere il servizio e farlo conoscere soprattutto ai turisti, è in produzione un dépliant che verrà distribuito presso le IAT dei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure. Il dépliant sarà disponibile anche in formato elettronico scaricabile sul sito di AMT e sui siti delle amministrazioni coinvolte.

Le foto si riferiscono all’inaugurazione del servizio nel 2021, con richieste ben sotto alle aspettative